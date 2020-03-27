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27.03.2020 - 16:59 | | DHA

KKTC'de sokağa çıkma yasağı!

KKTC'de köylerde ortaya çıkan corona virüs salgının önüne geçmek için hükümet sokağa çıkmayı yasakladı.

KKTC'de sokağa çıkma yasağı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) corona virüs (Covid-19) nedeniyle 15 bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Hükümet Dipkarpaz bölgesinde bir servis şoföründe corona virüs pozitif çıkması ile çok sayıda vaka tespiti üzerine yerleşim yerlerinde 7 gün boyunca tam sokağa çıkmayı yasakladı. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Ersin Tatar, sokağa çıkma kararının bugün uygulamaya başlandığını söyledi. 

Başbakan Tatar, "Ziyamet, Balalan, Esenköy, Yeşilköy, Gelincik, Boltaşlı, Derince, Taşlıca, Avtepe, Adaçay, Yenierenköy, Sipahi, Kuruova, Kaleburnu, Dipkarpaz'da 7 gün boyunca kısmi sokağa çıkma yasağı kararı, tam sokağa çıkma yasağı seviyesine yükseltmiştir" dedi.

KKTC'de 32 Coronavirüs vakası bulunuyor.

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