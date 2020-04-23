Konsolide Ne Demek? Tdk'ya Göre Konsolide Borç Ve Bütçe Ne Demektir?

Dilimize Fransız dilinden geçmiş olan konsolide kelimesi, ekonomi kaynaklı bir kelimedir. Borçların vadesi uzatılmış olanına konsolide adı verilmektedir.

Konsolide Ne Demek?

Kelime anlamı olarak konsolide vadesi uzatılan borç anlamını taşımaktadır. Özellikle devletler arası ilişkilerde bir devletin borçlarını konsolide yoluyla daha uzun vadede ödemesine izin verilir. Yani borçları erteleyerek daha sonra ödemesi için süre verilmesidir.

Kelime yalnızca ekonomide değil zaman zaman siyaset alanında da tercih edilir. siyasette konsolide, birleştirmek, güçlendirmek, pekiştirmek anlamlarına gelmektedir.

TDK'ye Göre Konsolide Borç ve Bütçe Ne Demektir?

TDK'de konsolide kelimesi geçmektedir. Bununla birlikte konsolide borç ve konsolide bütçe kelimeleri de aynı kapsam kümesinde tercih edilerek kullanılır. TDK'ye göre konsolide borç, vadesi uzatılmış olan borç anlamına gelmektedir. Ayrıca konsolide bütçe ise vadesi uzatıldığı için ödenmeyen borçlarından ele geçen bütçedir. Yani sözlükteki anlamıyla destekli bütçe olarak kabul edilir.