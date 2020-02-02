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02.02.2020 - 08:17 |

Konsomatris aşkı kanlı bitti! Masasına oturamayınca...

Konsomatris Irmak Kravishvili’yi öldüren iki zanlı tutuklandı. Zanlılardan birinin Kravishvili’ye âşık olduğu, parası bitince masasına oturamadığı için gurur yaptığı ifade edildi.

Konsomatris aşkı kanlı bitti! Masasına oturamayınca...

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde bulunan bir gece kulübünden çıkan 3 konsomatrisin bulunduğu otomobili kurşunlayarak Gürcistan uyruklu Irmak Kravishvili'yi (53) öldüren, Aslı A. (37) ve Yıldız Ö.'yü (28) de ağır yaralayan Gazi K. (28) ve Atakan B. (19) jandarma tarafından Sivas'ın Gemerek ilçesinde yakaladı.Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen iki arkadaş mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlılarından Gazi K.'nin konsomatrislerden Irmak Kravishvili'ye aşık olduğu, ancak parası bittiği için Kravishvili'nin masasına oturmadığı ortaya çıktı. Bu durumu gururuna yediremeyen Gazi K.'nin, gece kulübünden ayrılarak arkadaşı Atakan B. ile birlikte konsomatrislere pusu kurduğu ve evlerine giderken otomobili kurşun yağmuruna tuttukları belirlendi.

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