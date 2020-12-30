Koranavirüs aşısı ne zaman, nasıl yapılacak? Kimler aşı olabilecek? İşte, aşı önceliği sorgulama

Korona virüs için Çin'in geliştirdiği inaktif aşı 30 Aralık sabahı Türkiye'ye geldi. Toplamda 50 milyon doz alınacak olan covid-19 aşısının 3 milyon dozluk ilk partisi kısa süre içerisinde uygulanacak. Bakan Koca, koronavirüs aşısının yol haritasını paylaştı ve kısa sürede kovid-19 aşısı için kılavuz paylaşacağını bildirdi. İşte, Çin'den gelen aşı ile ilgili detaylar...

KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Coronavirüs aşısının Çin'den Türkiye'ye gelmesinin ardından Bakan Fahrettin Koca, aşı hakkında detayları açıkladı. Buna göre, aşı 28 gün ara ile iki doz olarak yapılacak. Dağıtım ve uygulama sonuçları anlık ve canlı olarak paylaşılacak.

Aşılardan rastgele örnek olarak alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarlarına sevk edilerek analiz süreci başladı. Olumlu bulunması durumunda TİTCK tarafından Acil Kullanım Onayı verilecek. Bu süreçte aşılar, Bakanlığa ait iklimlendirme özelliğine sahip özel tasarlanmış araçlarla il depolarına dağıtılacak. Bütün Aile Sağlığı merkezleri ile kamu, özel ve üniversite hastanelerimizde aşı yapılması için planlama yapılmış durumdadır.

KİMLER AŞI OLABİLECEK?

Korona aşısının uygulanmasına dair tüm detayların yer aldığı kılavuzdan söz eden Koca, ''Bilim Kurulumuz COVID-19 aşılaması ile ilgili uygulamaya yönelik konuları tartışmış ve hastalık riskini en aza indirecek şekilde bir planlama yapılmıştır. Bu kurallar ile uygulama kılavuzları önümüzdeki günlerde hem sağlık kuruluşlarımıza iletilecek. Ayrıca bilgilendirme amaçlı bir web sayfası ve süreç yönetimi açısından bir mobil uygulama da devreye alınacaktır.'' dedi.

Öncelik gruplarına göre vatandaşlara ayrılan aşıların yapılması kendilerine ulaşan bildirimden sonra Merkezi Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aile hekimlerinden veya uygun bir kamu yada özel hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabilecekler.

Aşılama programı başladığında öncelikli olarak aşı yapılacak kişiler Bili Kurulu tarafından belirlendi. Bu stratejinin ilk basamağında yer alan sağlık çalışanları ve huzur evlerinde bulunan kişilerin aşılanmasına ilk olarak başlanacak.

AŞI ÖNCELİĞİ SORGULAMA

Aşının güvenli nakil süreci, uygulanması ve kayıt altına alınması dijital sitem üzerinden anlık takip edilecek. Vatandaşlar konumlarına göre risk sıralamasını web sitemizden takip edebilecekler. Aşı dağıtım ve uygulama sonuçları anlık ve canlı olarak paylaşılacaktır.