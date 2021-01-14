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14.01.2021 - 10:54 |

Korona geçirenlere aşı yapılacak m? Covid geçirenler aşı olacak mı?

Korona geçirenlerin aşı olup olmayacağı ile ilgili detaylar gündemde yer alıyor. Türkiye'de aşılama süreci başladı. Aşılama sürecinin başlamasıyla birlikte koronavirüs aşı ile ilgili çeşitli detaylar merak ediliyor. Covid geçirenler aşı olacak mı? sorusunun cevabı merak edilen sorular arasında bulunuyor. Peki korona geçirenlere aşı yapılacak mı?

Korona geçirenlere aşı yapılacak m? Covid geçirenler aşı olacak mı?

Koronavirüs aşı son dakika gelişmeler merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı oldu. Bakan Koca, koronavirüs aşısı ile ilgili detayları paylaştı. Prof. Dr. Mustafa Gerek ise korona geçirenlerin aşı olup olmayacağı ile ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Peki korona geçirenlere aşı yapılacak mı, covid geçirenler aşı olacka mı?

KORONA GEÇİRENLERE AŞI YAPILACAK MI?

Prof. Dr. Mustafa Gerek, "Bir kişi eğer 4-5 aylık zaman diliminden önce hastalığı geçirmiş ise, aşı yapılmasında hiçbir sakınca yok. Yeni hastalık geçirdiniz daha birkaç aylık bir zaman geçti, bu dönemde muhtemeldir ki yeterli antikorunuz vardır; bu aşamada aşı olunmasına gerek olmayabilir" dedi.

Prof. Dr. Gerek, "Yeni hastalık geçirdiniz daha birkaç aylık bir zaman geçti, bu dönemde muhtemeldir ki yeterli antikorunuz vardır; bu aşamada aşı olunmasına gerek olmayabilir. Ancak kişi hastalığı geçirdiğini bilmiyorsa; çünkü toplumun büyük bir çoğunluğu herhangi bir semptom yaşamadan bu hastalığı geçirme şansına sahip olabiliyor. Dolayısıyla bu kişilerin aşı olmasında hiçbir sakınca yok" dedi.

BAKAN KOCA'DAN AŞI AÇIKLAMASI

Bakan Koca, "Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor."

KORONAVİRÜS AŞISI KİMLERE YAPILACAK?

Koronavirüs aşısı İlk etapta sağlıkçıları ve 65 yaş üstü aşılanacak.

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