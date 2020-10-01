Korona virüs tablosu açıklandı 1 Ekim - Can kaybı ve vaka sayısı kaç oldu, son durum nedir? Sağlık Bakanı Koca...
Tüm Türkiye'nin en çok merak ettiği konulardan biri de koronavirüs salgını. Her gün yayınlanan koronavirüs tablosu ile ilgili günün sonuçları belli olDU. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gün itibariyle paylaştığı rapora göre test sayısının toplamda 10 milyonu geçtiği, toplam vaka sayısı ise 320.070'e ulaştığı belirtildi. 67 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 281.151 olarak duyuruldu...
Son yılların en çok konuşulan konusu Koronavirüs salgını ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Ülkemizde son durum için her gün gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çevriliyor. Peki son can kaybımız ve vaka sayımız ne kadar oldu? İşte bu akşamki açıklama sonrası son durum...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(1 EYLÜL PERŞEMBE)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 113.546
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.407
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 67
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.402
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 10.493.807
TOPLAM VAKA SAYISI: 320.070
TOPLAM CAN KAYBI: 8.262
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 281.151
ABD'DE CAN KAYBI 200 BİNİ GEÇTİ
ABD, dünya genelinde Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 44 bin 958 artışla 7 milyon 453 bin 24'e ulaştı.
Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 998 artarak 211 bin 833'e yükseldi.
Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 701 bini, yapılan test sayısı 107 milyon 565 bini geçti.
Eyaletlere bakıldığında 819 bin 524 vakayla California listenin başında bulunurken bunu 787 bin 271 vakayla Teksas ve 706 bin 516 vakayla Florida takip ediyor.
Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 246 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.
ABD'yi, en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında 6 milyon 323 binden fazla vakayla Hindistan ve 4 milyon 813 binin üzerinde vakayla Brezilya izliyor.