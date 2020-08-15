'Sputnik V' adlı Kovid-19 aşısının üretimine başlandı. Rusya tarafından üretilen aşı hakkında dünya bilgi almak isterken Koronavirüs aşısı bulundu mu? Sputnik V aşısı nedir? soruları sorulmaya başlandı.

KORONAVİRÜS AŞISI BULUNDU MU?

Gelen son dakika haberine göre, Rusya Sağlık Bakanlığı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen 'Sputnik V' adlı Kovid-19 aşısının üretimine başlandığını duyurdu.

PUTİN'İN KIZI DA AŞIYI DENEDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada ilk corona virüs aşısının ülkesinde tescil edildiğini açıkladı. Hatta Putin, iki kızından birinin aşıyı denediğini de duyurdu. Rusya’nın açıklamasının ardından Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, aşının Türkiye’de kullanılabilmesi için DSÖ’den onay gerektiğini belirtti. Rusya ile aramızdaki karşılıklı aşı protokolü nedeniyle, onay çıktığında aşının ilk ulaşacağı ülkelerden biri de Türkiye olacak.

Son dakika haberine göre, corona virüsle mücadelede ‘İlk aşıyı kim bulacak’ yarışında Rusya, kendini lider ilan etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Rusya, dünyada COVID-19’a karşı ilk aşıyı geliştiren ve resmen tescil eden ülke oldu.

Bu aşı yeterince etkili ve yapıldığı kişilerde uzun süreli bağışıklık sağlıyor. Aşının gerekli tüm klinik deneyleri geçtiğini de vurgulamak isterim” dedi. Aşının geliştirme sürecine ailesinin de doğrudan katkıda bulunduğunu belirten Putin şunları söyledi:

Tescil süreci tamamlanan koronavirüs aşısının deney sürecine kızlarımdan biri de katıldı. Aşının geliştirilmesine katkıda bulundu.

İlk aşı yapıldığında o gece ateşi 38 dereceye çıktı. Ancak ertesi gün 37 seviyelerine düştü ve başka yan etki gözlenmedi.”