Koronavirüs aşısı için tarih netleşti! Korona aşısı ne zaman, kimlere uygulanacak?

Korona aşısı için dünya teyakkuza geçmişti. Çin, Rusya,İngiltere gibi çeşitli ülkeler başarılı ya da başarısız birçok aşı geliştirme çalışması yaptı. Türkiye'de de devam eden yerli aşı çalışmalarından önce bir koronavirüs aşısı için sözleşme imzalanarak Türkiye'de aşı uygulamalarına geçileceği bildirildi. Kimler koronavirüs aşısı olacak?

KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN GELECEK?

Bilim Kurulu toplantısı sonrası gündem maddelerine değinen Bakan Koca, 'bir inaktif virüs aşısının temini için sözleşme imzalamış durumdayız. Bir mRNA aşısı için de görüşmelerimiz devam ediyor.' ifadelerini kullandı.



Koca devamında; ''Sözleşme yaptığımız aşının ilk kısmının Türkiye’ye 11 Aralık'tan sonra gelmesi beklenmektedir. Aşılar geldiğinde öncelikle uluslararası akredite Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları tarafından, ülkemize ithal edilen tüm aşılarda da uygulanmakta olan incelemeler yapılacaktır. Bu incelemelerde aşının güvenlilik testlerinin olumlu çıkması ve sonuçlanmakta olan Faz 3 çalışmalarının erken sonuçlarının açıklanmasını takiben veriler, TİTCK tarafından değerlendirilecek ve ülkemiz standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecektir. Aşıların uygulanmasına bu aşamadan sonra geçilecektir.'' dedi



KORONA AŞISI KİMLERE UYGULANACAK?

Bilim Kurulu tarafından çeşitli nüfus grupları arasında enfeksiyon kapma, ölüm oranı, olumsuz toplumsal etki riski gibi unsurlar göz önüne alınarak genel öncelikler belirlenecek. Belirlenen önceliklere göre de aşılama 4 aşamada yapılacak.



* İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak.



* kinci aşamada toplumun işleyişinde gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacak.



* Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşlar, genç yetişkinler, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanlar bulunuyor.



* Dördüncü aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.



Olumlu sonuçlara göre de Türkiye, dünyada aşılama çalışmalarına erken dönemde başlayan ilk ülkelerden biri olacaktır. Öte yandan belirlenen kurallara uymak koronavirüsün seyrini etkileyecek kriterdir.