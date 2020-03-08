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08.03.2020 - 08:49 | | DHA

'Koronavirüs kaptım' diye hastaneyi birbirine kattı!

Bursa’da gittiği hastanede koronavirüs kaptığını iddia eden E.O. (68), tedirginliğe neden oldu. Hastanede önlem alınırken, E.O.’nun yapılan testlerinde hastalıkla ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadı. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen E.O.'nun olaydan bir gün önce de aynı şikayetle başka bir hastaneye gittiği ortaya çıktı.

'Koronavirüs kaptım' diye hastaneyi birbirine kattı!
'Koronavirüs kaptım' diye hastaneyi birbirine kattı
'Koronavirüs kaptım' diye hastaneyi birbirine kattı
'Koronavirüs kaptım' diye hastaneyi birbirine kattı
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Mudanya'da yaşayan E.O., 2 gün önce Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurup, İtalya'dan geldiğini ve koronavirüs kaptığını söyledi. Bunun üzerine E.O. için önlem alındı. Tedbir amacıyla hastaneye hasta kabul edilmedi. Hastanede bulunan hasta ve yakınlarına da maske dağıtıldı. E.O.'nun yapılan testlerinde hastalığa dair bir hastalığa dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. E.O., iddiasında ısrar edince, hastaneye polis çağırıldı. Bunun üzerine E.O. hastaneden çıkıp uzaklaştı.

ŞEHİR HASTANESİ'NE DE GİTMİŞ

Gelen polis ekipleri, E.O.'nun kaçtığını belirledi. Polisin yaptığı araştırmada, E.O.'nun olaydan bir gün önce de yine aynı şikayetle Bursa Şehir Hastanesi'ne gittiğini, burada da önlem alındığını, yapılan test sonuçlarının da temiz çıktığı belirlendi. E.O., Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından dün gece evinde gözaltına aldı.

İFLAS EDİNCE AKLİ DENGESİ BOZULMUŞ

Ailesi ile görüşen ekipler, iş adamı olan E.O.'nun iflas edince akli dengesinin bozulduğunu, İtalya'ya ise gitmediğini öğrendi.

Sağlık raporu için hastaneye götürülen E.O., kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'Hastaneye neden gittiniz?' sorusuna 'Şüphelendiğim için gittim' dedi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada E.O.'nun, hastaneye gelip, koronavirüs kaptığını söylemesi ve ardından yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde E.O.'nun hastaneye gelerek şikayetini sağlık ekiplerine söylediği, personelin maske dağıtmaya başladığı ve karantina odasının hazırlandığı sırada E.O.'nun beklediği görüldü.

 

 

'Koronavirüs kaptım' diye hastaneyi birbirine kattıBursa'da gittiği hastanede koronavirüs kaptığını iddia eden E.O. (68), tedirginliğe neden oldu. Hastanede önlem alınırken, E.O.’nun yapılan testlerinde hastalıkla ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadı. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen E.O.'nun olaydan bir gün önce de aynı şikayetle başka bir hastaneye gittiği ortaya çıktı.
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