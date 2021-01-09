Koronavirüs tablosu Türkiye | 9 Ocak bugün Koronavirüs tablosundaki güncel rakamlar kaç, düşüş var mı?

2020 Yılının Mart ayından bugüne dek salgını devam eden koronavirüsün son durumu nedir? Koronavirüse karşı alınan büyük önlemler ardından rakamlar günden güne düşüş sağladı. Vatandaşlar ise tedbirleri yakın takip etmeye devam etti. Peki ülkemizdeki koronavirüs son durum nedir? 9 Ocak koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı mı?

9 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU



