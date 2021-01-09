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09.01.2021 - 19:03 |

Koronavirüs tablosu Türkiye | 9 Ocak bugün Koronavirüs tablosundaki güncel rakamlar kaç, düşüş var mı?

Sağlık Bakanlığı, günlük olarak koronavirüs tablosu yayımlamaya devam ediyor. Vatandaşlar ise günlük yapılan koronavirüs testi sayısını, vefat sayısını, vaka sayısını öğrenmek için "https://covid19.saglik.gov.tr/" sitesine akın ediyor. Peki bugün kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı, kaç kişi koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti? İşte 9 Ocak 2021 Cumartesi koronavirüs tablosu...

Koronavirüs tablosu Türkiye | 9 Ocak bugün Koronavirüs tablosundaki güncel rakamlar kaç, düşüş var mı?

2020 Yılının Mart ayından bugüne dek salgını devam eden koronavirüsün son durumu nedir? Koronavirüse karşı alınan büyük önlemler ardından rakamlar günden güne düşüş sağladı. Vatandaşlar ise tedbirleri yakın takip etmeye devam etti. Peki ülkemizdeki koronavirüs son durum nedir? 9 Ocak koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı mı?

9 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU 

Koronavirüs tablosu Türkiye | 9 Ocak bugün Koronavirüs tablosundaki güncel rakamlar kaç, düşüş var mı

Yaşlı kadını yalnız yaşadığı evde gasp ettiler!Antalya'da 80 yaşındaki yaşlı kadını yalnız yaşadığı evinde darp ve gasp eden 3 şahıs jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. 80 yaşındaki kadın, yaşadığı korku dolu anları anlatarak, "Kolumu bacağıma bağlayıp önce gözlerimi sonra da ağzımı bantladılar. Ben bağırırken bant yırtıldı ve tekrar bağladılar. Bağırmaktan ağzımdaki dişler çıkmıştı" dedi.
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