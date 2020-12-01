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01.12.2020 - 17:15 |

Koronavirüs test sonucu kaç günde çıkıyor? e-Nabız Covid-19 test sonucu öğrenme sayfası...

Koronavirüs salgını dünyanın gündeminde yer alıyor. Koronavirüs testi yaptıranlar ise test sonuçları ile ilgili ayrıntıları araştırıyorlar. Koronavirüs test sonuçları e-Nabız uygulamasında yer alıyor. Peki Covid-19 test sonuçları kaç günde çıkar?

Koronavirüs test sonucu kaç günde çıkıyor? e-Nabız Covid-19 test sonucu öğrenme sayfası...

Koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor. Koronavirüs testi hastanelerde yaoılıyor. Koronavirüs test sonucu ise e-Nabız uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor. Peki koronavirüs test sonucu kaç günde çıkıyor? Covid-19 test sonucu sorgulama sayfası...

KORONAVİRÜS TESTİ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

e-Nabız sistemine E-Devlet üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

e-Nabız sistemine giriş yaptıktan sonra e-Nabız sisteminde Covid 19 Test Sonuçlarını tıklamanız gerekiyor.

E NABIZ KORONAVİRÜS TEST SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

KORONAVİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKIYOR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulaması yapılan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinde yer alıyor.

    Son dakika! Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 'Aralık'ta 20 milyon aşı gelecek'Gelen bir son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısının 11 Aralık 2020'de sağlık çalışanlarına uygulanacağını açıkladı.
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