Koronavirüs test sonucu kaç günde çıkıyor? e-Nabız Covid-19 test sonucu öğrenme sayfası...
Koronavirüs salgını dünyanın gündeminde yer alıyor. Koronavirüs testi yaptıranlar ise test sonuçları ile ilgili ayrıntıları araştırıyorlar. Koronavirüs test sonuçları e-Nabız uygulamasında yer alıyor. Peki Covid-19 test sonuçları kaç günde çıkar?
Koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor. Koronavirüs testi hastanelerde yaoılıyor. Koronavirüs test sonucu ise e-Nabız uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor. Peki koronavirüs test sonucu kaç günde çıkıyor? Covid-19 test sonucu sorgulama sayfası...
KORONAVİRÜS TESTİ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
e-Nabız sistemine E-Devlet üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz.
E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.
e-Nabız sistemine giriş yaptıktan sonra e-Nabız sisteminde Covid 19 Test Sonuçlarını tıklamanız gerekiyor.
E NABIZ KORONAVİRÜS TEST SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
KORONAVİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKIYOR?
Sağlık Bakanlığı tarafından uygulaması yapılan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinde yer alıyor.