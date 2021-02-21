Koronavirüsü yenen paramedik Ebru'dan kurallara uyun çağrısı

112 Narlıdere İstasyonu'nda görevli paramedik Ebru Aydın, yakalandığı koronavirüsü yenerek işinin başına döndü. 2 çocuk annesi Aydın, "14 Nisan'da ekip arkadaşımın testi pozitif çıkınca, ben de test yaptırdım.

Birlikte nöbetlerimiz vardı. Muhtemelen aynı vakadan virüsü kaptım. PCR testim pozitif çıkınca karantinaya girdim. Kızlarımdan ayrı kalmak zorunda kaldım. Sıkıntılıydı. Tek başına bir odada izole şekilde kalıyorsunuz. Oldukça zordu. Koronavirüsün ilk zamanları olduğu için pek bir şey bilinmiyordu. Koku kaybı yaşadım. Fiziksel olarak çok sıkıntı yaşamadım açıkçası, şanslıydım. Ama virüse yakalanan birçok arkadaşım oldu. Onlar benim kadar şanslı değillerdi" dedi.

Psikolojik olarak yaşadıklarını kaydeden Aydın, "Çok fazla endişe ve kaygı vardı. Ölüm riski var. Bilinmeyen bir hastalık ve çok yaygın. Tek başına endişeli bir şekilde geçirmek gerçekten zordu" diye konuştu. Kurallara uyulması gerektiği çağrısında bulunan Ebru Aydın, "Maske, mesafe ve hijyene önem gösterelim. Biz sağlık çalışanları olarak iki doz aşımızı yaptırdık. Aşılanma önemli. Maske ve mesafe kurallarına uyarak toplumsal bağışıklığı sağlayarak bu salgının önüne geçebileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.