KPSS-2020/6 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercihleri 22-29 Nisan tarihlerinde alındı. Son başvuru bu gece 23.59'da sona eriyor. Başvuru işlemlerini tamamlayanlar şimdi 'KPSS-2020/6 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?' diye soruyor. İşte daha önceki süreç hakkında bilgiler...

KPSS-2020/6 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS-2020/6 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercih sonuçları hakkında resmi bir açıklama henüz yok. Bir önceki tercihler 8-15 Ocak tarihleri arasında alınırken sonuçlar 21 Ocak'ta açıklanmıştı. Bu süre hesap edildiğinde KPSS-2020/6 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercih sonuçlarının 5 Mayıs 2020 gibi açıklanması bekleniyor.