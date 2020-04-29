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29.04.2020 - 15:14 |

KPSS-2020/6 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacak. Başvurular bugün itibarıyla sona eriyor. Şimdi en önemli konu tercihlerin ne zaman açıklacağı... İşte detaylar...

KPSS-2020/6 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS-2020/6 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercihleri 22-29 Nisan tarihlerinde alındı. Son başvuru bu gece 23.59'da sona eriyor. Başvuru işlemlerini tamamlayanlar şimdi 'KPSS-2020/6 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?' diye soruyor. İşte daha önceki süreç hakkında bilgiler...

KPSS-2020/6 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS-2020/6 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercih sonuçları hakkında resmi bir açıklama henüz yok. Bir önceki tercihler 8-15 Ocak tarihleri arasında alınırken sonuçlar 21 Ocak'ta açıklanmıştı. Bu süre hesap edildiğinde KPSS-2020/6 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercih sonuçlarının 5 Mayıs 2020 gibi açıklanması bekleniyor.

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