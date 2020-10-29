KPSS atama tercihleri ne zaman başlıyor? KPSS önlisans, ortaöğretim, DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 Yılı KPSS sınavlarına katılan adaylar heyecan dolu. Kimi KPSS adayı sınav sonuçlarının açıklanmasını beklerken, kimi atama tercihleirnin başlamasını bekliyor. Bazı adaylar ise başvuru ve sınav günü hakkında bilgilenmek istiyor. İşte KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim, DHBT hakkında bilinmesi gerekenler...

KPSS LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2020?

KPSS lisans tercihlerinin en zaman yapılacağı konusunda henüz bir açıklama olmadı. ÖSYM, KPSS lisans tercihleri için arih aralığı paylaştığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS önlisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS DHBT başvuru işlemleri 6- 11 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak. Sınav ise 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.