KPSS başvuru tarihi 2020 ne zaman? KPSS Lisans (Genel Yetenek-Kültür-Eğitim Bilimleri) saat kaçta?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) toplam 7 ayrı oturumda uygulanacak. KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT, Önlisans, ORtaöğretim ve DHBT olarak tamamlanacak. KPSS'nin Lisans sınavı tarihi yaklaşmışken, KPSS Ortaöğretim sınavının başvuru tarihi merakla araştırılıyor. Peki KPSS Lisans sınavı n zaman saat kaçta uygulanacak? KPSS ortaöğretim başvuru tarihi ne zaman başlıyor, ne zaman sona eriyor?
30 Haziran - 13 Temmuz 2020 Tarihleri arasında alınan KPSS Lİsans başvuruları ardından sınav günü geldi çattı. KPSS Lisans (Genel Yetenek-Kültür-Eğitim Bilimleri) sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, KPSS sınav giriş belgesi arayışına geçti. Aynı zamanda sınav gününün ne zaman ve saat kaçta sorusuna cevap aramaya başladı.
KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Kültür-Eğitim Bilimleri) sınavı 6 Eylül Pazar günü saat 10:15'de uygulanmaya başlayacak.
2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün 12 Eylül Cumartesi günü saat 10:15'de uygulanmaya başlayacak.
2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 13 Eylül Pazar günü saat 10:15'de uygulanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
KPSS ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.
KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?
KPSS Önlisans başvuru işlemlerini kaçıran adaylar, 10-11 Eylül 2020 Tarihlerinde geç başvuru talebinde bulunabilecek.