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24.11.2020 - 10:37 |

KPSS DHBT geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır? KPSS DHBT sınavı ne zaman uygulanacak?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı için başvurular 6-16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar, KPSS DHBT geç başvuru işlemini bugün yapabilecek. Peki KPSS DHBT geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır? KPSS DHBT sınavı ne zaman uygulanacak?

KPSS DHBT geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır? KPSS DHBT sınavı ne zaman uygulanacak?

KPSS 2020 sınavlarının son oturumu olan KPSS DHBT sınavı için heyecan dorukta. ÖSYM tarafından belirlenen KPSS DHBT başvuruları, 6-11 Kasım 2020 tarihleri arasında tamamlandı. Başburu tarihlerini kaçıran adaylar ise KPSS DHBT geç başvuru işlemleri hakkında bilgi almak için arayışa geçti. Peki KPSS DHBT geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır? KPSS DHBT sınavı ne zaman uygulanacak?

KPSS DHBT GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS DHBT sınavının normal başvuru sürecinde alınan ücret 80 TL. Geç Başvuru gününde yapılan başvurularda ise sınav ücreti, %50 artırımlı olarak ödenir.

KPSS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

KPSS DHBT için geç başvuru işlemleri yine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden alınıyor.

KPSS DHBT GEÇ BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Özbek kadına korku dolu anlar yaşattıİstanbul'da minibüsle Topkapı'ya gitmek isterken otogara götürülen Özbekistanlı Nodira M.(46) tüm yolcuların inmesinin ardından iddiaya göre şoförün tacizine uğradı. Minibüs şoförü İzzet A.(30)'nın, "Sana ev açarım" dediği kadının telefon numarasını alana kadar da kapıyı açmayarak minibüsten inmesine izin vermediği ileri sürüldü. Telefon numarasını vererek minibüsten inebildiği iddia edilen Nodira M.'nin şikayeti üzerine soruşturma yapan savcılık, minibüs şoförü İzzet A. hakkında 9 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı. O, anlar minibüs kamerasına da yansıdı. Yaşadıklarını anlatan Nodira M. "Tek başıma kalınca aklımdan Özgecan geçti, çok korktum." dedi.
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