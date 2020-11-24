KPSS 2020 sınavlarının son oturumu olan KPSS DHBT sınavı için heyecan dorukta. ÖSYM tarafından belirlenen KPSS DHBT başvuruları, 6-11 Kasım 2020 tarihleri arasında tamamlandı. Başburu tarihlerini kaçıran adaylar ise KPSS DHBT geç başvuru işlemleri hakkında bilgi almak için arayışa geçti. Peki KPSS DHBT geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır? KPSS DHBT sınavı ne zaman uygulanacak?

KPSS DHBT GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS DHBT sınavının normal başvuru sürecinde alınan ücret 80 TL. Geç Başvuru gününde yapılan başvurularda ise sınav ücreti, %50 artırımlı olarak ödenir.

KPSS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

KPSS DHBT için geç başvuru işlemleri yine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden alınıyor.

KPSS DHBT GEÇ BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ



