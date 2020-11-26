KPSS önlisans puanıyla hangi memurluklar tercih edilir? KPSS önlisans puanıyla alım yapan bölümler

ÖSYM, binlerce adayın heyecanla beklediği KPSS önlisans sonuçlarını beklenen tarihte açıkladı. Diğer yandan ÖSYM başkanı Halis Aygün de konu hakkında sosyal medyadan açıklamada bulunarak, KPSS önlisans sonuçlarının ilanını bildirdi. https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapılacak öğrenilen önlisans KPSS sonuç sayfası da haberimizde.

KPSS ÖNLİSANS PUANIYLA HANGİ MEMURLUKLAR TERCİH EDİLİR?

Lisans sonrası 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen KPSS önlisans sonuçları 26 Kasım'da ÖSYM tarafından açıklandı. Adayların merak ettiği konu ise tercih edilebilecek memurluk bölümleri oldu. İşte, KPSS önlisans ile tercih yapılacak alanlar:

Tekniker

Muhasebeci

Fen Memuru

Sekreter

Bilgisayar İşletmeni

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

Memur

İcra Memuru

Aşçı

Koruma ve güvenlik Görevlisi

Teknik ressam

Şoför

Veteriner Sağlık Teknikeri

Zabıt Katibi

Hemşire

Ebe

Fotoğrafçı

Laborant

Daktilograf

Programcı

Santral Memuru

Veznedar

Zabıt Memuru

İtfaiye Eri

İmam-Hatip

Kuran Kursu Öğreticisi

2020- KPSS SONUCU SORGULAMA...