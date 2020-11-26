KPSS önlisans puanıyla hangi memurluklar tercih edilir? KPSS önlisans puanıyla alım yapan bölümler
KPSS önlisans sonuçları erişime açıldı. ÖSYM tarafından 25 Ekim günü düzenlenen 2020 - KPSS önlisans sonuçları sonrası adaylar, yerleşebilecekleri bölümleri ve taban puanlarını araştırıyor. Peki, KPSS önlisans puanıyla hangi bölümler tercih edilir?
ÖSYM, binlerce adayın heyecanla beklediği KPSS önlisans sonuçlarını beklenen tarihte açıkladı. Diğer yandan ÖSYM başkanı Halis Aygün de konu hakkında sosyal medyadan açıklamada bulunarak, KPSS önlisans sonuçlarının ilanını bildirdi. https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapılacak öğrenilen önlisans KPSS sonuç sayfası da haberimizde.
KPSS ÖNLİSANS PUANIYLA HANGİ MEMURLUKLAR TERCİH EDİLİR?
Lisans sonrası 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen KPSS önlisans sonuçları 26 Kasım'da ÖSYM tarafından açıklandı. Adayların merak ettiği konu ise tercih edilebilecek memurluk bölümleri oldu. İşte, KPSS önlisans ile tercih yapılacak alanlar:
Tekniker
Muhasebeci
Fen Memuru
Sekreter
Bilgisayar İşletmeni
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
İcra Memuru
Aşçı
Koruma ve güvenlik Görevlisi
Teknik ressam
Şoför
Veteriner Sağlık Teknikeri
Zabıt Katibi
Hemşire
Ebe
Fotoğrafçı
Laborant
Daktilograf
Programcı
Santral Memuru
Veznedar
Zabıt Memuru
İtfaiye Eri
İmam-Hatip
Kuran Kursu Öğreticisi