KPSS önlisans soruları - cevapları 2020 merakı! KPSS önlisans puan hesaplama 2020 değerlendirmesi nasıl yapılır?

21 Ağustos - 2 Eylül 2020 Tarihleri arasında alınan KPSS önlisans başvuru işlemleri sonrasında, KPSS Önlisans sınavı 25 Ekim tarihinde yani bugün tamamlanıyor. Adaylar, sınav sonrasında merak edilen tüm soruların yanıtlarını araştırmaya başlayacak. KPSS Önlisans soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları yoğun ilgi görürken, adaylar sınav sonrasında KPSS önlisans puan hesaplama 2020 aramasında da bulunacak.. Peki KPSS önlisans puanı nasıl hesaplanır?

KPSS ÖNLİSANS SINAVI UYGULANDI

Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür soruları soruldu. 60 genel kültür, 60 genel yetenek olmak üzere 120 sorudan oluşan KPSS önlisans sınavın süresi 130 dakikaydı.

KPSS ÖNLİSANS SORULARI - CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

KPSS önlisans soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından paylaşılacak olan KPSS önlisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı ile ilgili duyuru yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM 2020 sınav takviminde yer alan bilgiye göre, KPSS önlisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS ÖNLİSANS PUAN HESAPLAMA 2020 ÖSYM TAHMİNİ





Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.



Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.



Adayların ASP’leri kullanılarak, ön lisans düzeyi için KPSSP93 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.