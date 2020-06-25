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25.06.2020 - 12:47 |

KPSS ortaöğretim, lisans, önlisans başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru ücreti ne kadar? KPSS sınav tarihleri 2020

KPSS ortaöğretim, lisans, önlisans başvuru işlemleri için sabırsızlık başladı. KPSS başvuru tarihleri, ÖSYM tarafından belirlendi. Peki KPSS başvuruları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, ücret ne kadar olacak? KPSS ile ilgili bu tür sorular oldukça yoğun ilgi görmeye başladı. İşte KPSS sınavlaırna katılacak adayların bilmesi gerekenleri haberimizde derledik.

KPSS ortaöğretim, lisans, önlisans başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru ücreti ne kadar? KPSS sınav tarihleri 2020

Her yıl olduğu gibi bu yıl da uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için heyecan dorukta. 2020 ÖSYM takviminde KPSS'ye dair tüm detaylar yer aldı. KPSS başvuru tarihleri, KPSS geç başvuru günü, KPSS sınav ve sonuç tarihleri duyuruldu.

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHİ: 15-30 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHİ: 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS LİSANS BAŞVURU TARİHİ:

GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün

Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün

Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

başvuruları 30 Haziran - 13 temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS DHBT BAŞVURU TARİHLERİ: 6-16 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS NE ZAMAN?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

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