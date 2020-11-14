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14.11.2020 - 13:40 |

KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? ÖSYM 2020 KPSS sınav giriş belgesi sorgula

KSSS Ortaöğretim sınavı için tarih belli oldu. ÖSYM tarafından belirlen sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak adayların sınava girecekleri yerler belli oldu. Sınava katılacak adaylar sınav giriş yerlerini ÖSYM AİS aracılığıyla öğrenebilecek.

KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? ÖSYM 2020 KPSS sınav giriş belgesi sorgula

ÖSYM tarafından uygulanacak olan KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. Sınav tarihinin belli olmasının ardından KPSS Ortaöğretim sınavı için giriş yerleri de açıklandı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

2020 KPSS Ortaöğretim sınavı 22 Kasım tarihinde uygulanacak. 22 Kasım Pazar günü uygulanacak olan KPSS saat 10.15'te başlayacak. Adayların saat 10.00'a kadar binaya giriş yapması gerekiyor.

KPSS sınav giriş yerleri de açıklandı. Adaylar ÖSYM https://ais.osym.gov.tr adresinden sınav giriş yerlerini sorgulayabilecek.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

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