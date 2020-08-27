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27.08.2020 - 15:25 |

KPSS sınav yeri öğrenme linki | KPSS Lisans sınav giriş belgesi: ais.osym.gov.tr

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınav giriş yerleri belirlendi. ÖSYM tarafından yapılan duyuru KPSS adaylarını harekete geçirdi. KPSS sınav giriş belgesi ais.osym.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılarak öğreniliyor. Peki KPSS Lisans sınavı ne zaman, saat kaçta?

KPSS sınav yeri öğrenme linki | KPSS Lisans sınav giriş belgesi: ais.osym.gov.tr

30 Haziran - 13 Temmuz 2020 Tarihleri arasında alınan KPSS Lisans başvuru işlemleri ardından KPSS sınav gününe geri sayıma başlayan öğrencilerin sınav yerleri bugün açıklandı. KPSS sınav giriş belgesi edinmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden giriş yapmaları gerek. Haberimizin içeriğindeki link üzerinden kolaylıkla KPSS sınav yerinizi öğrenebilirsiniz.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS LİSANS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 6 Eylül 2020 Pazar günü saat 10:15'de uygulanacak.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans sınavı sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

Çöpteki Türk bayraklarını temizleyip tellere astılar!Van'da, hurda topladıkları sırada çöpte gördükleri Türk bayraklarını çıkarıp düzelterek tel örgülere asan Yunus ve Argeş Duman isimli kardeşler, ortaya koydukları örnek davranışla herkesin takdirini kazandı.
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