Kulağına Küpe Olmak Deyiminin Anlamı Nedir? Kısaca Deyim Açıklaması
Dilimizde kullanılan birçok deyim bulunmaktadır. Bu deyimlerden birisi de ''Kulağına küpe olmak'' deyimidir. Deyim anlamları TDK sözlüklerinde bulmak mümkündür. Peki Kulağına küpe olmak deyiminin anlamı nedir? Kulağına küpe olmak ne demek? Kulağına küpe olmak ile ilgili cümle örnekleri ve anlamını sizler için derledik.
Deyimler genelde mecaz anlamda kullanılan kalıplaşmış sözlerdir. Kulağına küpe olmak deyiminin anlamı ise yaşadığı bir olaydan ders almak olarak açıklanabilir.
Kulağına Küpe Olmak Deyiminin Anlamı Nedir?
Deyim duyguları ve düşünceleri birkaç kelime ile ifade eden kalıplaşmış özlü sözlerdir. Dilimizde birçok yerde kullanılmaktadır. En az 2 kelimeden oluşan deyimler genellikle ilk anlamı dışında kullanılmaktadır. Kalıplaşmış sözlerdir ve değişikliğe uğramazlar. Bir olayı veya bir durumu kısa cümleler şeklinde açıklanmasıdır. Deyimler atalarımızdan kalma sözlerdir.
Bu deyimlerden birisi de kulağına küpe olmak deyimidir. Çok sık kullanılmasından dolayı anlamı merak uyandırmaktadır. Kulağına küpe olmak deyiminin anlamını TDK sözlüğünden bulmak mümkündür. Kulağına küpe olmak deyiminin anlamı aşağıda açıklanmıştır.
- Başına gelen bir işten veya gördüğü ve yaşadığı olaylardan ders almak ve unutmamaktır.