MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Küplere Binmek Deyiminin Anlamı Nedir? Kısaca Deyim Açıklaması
ABONE OL
20.04.2020 - 16:58 |

Küplere Binmek Deyiminin Anlamı Nedir? Kısaca Deyim Açıklaması

Hem pek çok yazılı kaynaklarda hem de halk arasında çok sık kullanılan deyimler içerisinde küplere binmek geliyor. Peki, küplere binmek deyiminin anlamı nedir? Kısaca deyim açıklaması konusunda detaylar.

Küplere Binmek Deyiminin Anlamı Nedir? Kısaca Deyim Açıklaması

Küplere binmek deyimi TDK’ya göre, ‘Gereğinden fazla sinirlenmek veya kızmak’ şekilde ifade edilmektedir. Bu ifade üzerinden amaca uygun farklı yerlerde kullanılabilir 

Küplere Binmek Deyiminin Anlamı Nedir?

İnsanlar bazı durumlar söz konusu olduğunda haddinden fazla sinirlenebilir. Hatta o kadar sinirlenir ki sağa sola öfke saçar ve herkese sürekli kızar. Bu derece sinirlenen ve öfkeye kapılan kişiler için ise küplere binmek deyimi kullanılır 

‘’Eğer geç kalırsam patron küplere biner.’’

 Kısaca Deyim Açıklaması

Belli bir duygu veya kavramı anlatmak için halk arasında deyimler kullanılmaktadır. Bu değerli deyimler arasında küplere binmek en yaygın kullanılanlar içerisinde bulunmaktadır. Çok sinirlenmek ve bunu görsel açıdan oldukça fazla belli etmek söz konusu olduğunda küplere binmek deyimi kullanılmaktadır. Böyle durumlarda kişi etrafına inanılmaz sinirlenir, bağırıp çağırır ve hatta yüzü kızarır. Böylesi bir öfke derecesini anlatmak adına bize küplere binmek deyimi değerlendirilmektedir.

 

Sulama kanalına düşen kurt, itfaiye ekiplerince kurtarıldıMardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen kurt, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? "Sokağa çıkma yasağı" 23 Nisan Perşembe'den, pazara kadar mı devam edecek?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? "Sokağa çıkma yasağı" 23 Nisan Perşembe'den, pazara kadar mı devam edecek?

Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

Kulak Kabartmak Deyiminin Anlamı Nedir? Kısaca Deyim Açıklaması

Kulak Kabartmak Deyiminin Anlamı Nedir? Kısaca Deyim Açıklaması

Sıradaki Haber