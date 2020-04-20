Küplere Binmek Deyiminin Anlamı Nedir? Kısaca Deyim Açıklaması

Küplere binmek deyimi TDK’ya göre, ‘Gereğinden fazla sinirlenmek veya kızmak’ şekilde ifade edilmektedir. Bu ifade üzerinden amaca uygun farklı yerlerde kullanılabilir

Küplere Binmek Deyiminin Anlamı Nedir?

İnsanlar bazı durumlar söz konusu olduğunda haddinden fazla sinirlenebilir. Hatta o kadar sinirlenir ki sağa sola öfke saçar ve herkese sürekli kızar. Bu derece sinirlenen ve öfkeye kapılan kişiler için ise küplere binmek deyimi kullanılır

‘’Eğer geç kalırsam patron küplere biner.’’

Kısaca Deyim Açıklaması

Belli bir duygu veya kavramı anlatmak için halk arasında deyimler kullanılmaktadır. Bu değerli deyimler arasında küplere binmek en yaygın kullanılanlar içerisinde bulunmaktadır. Çok sinirlenmek ve bunu görsel açıdan oldukça fazla belli etmek söz konusu olduğunda küplere binmek deyimi kullanılmaktadır. Böyle durumlarda kişi etrafına inanılmaz sinirlenir, bağırıp çağırır ve hatta yüzü kızarır. Böylesi bir öfke derecesini anlatmak adına bize küplere binmek deyimi değerlendirilmektedir.