Kurbanlık fiyatları 2020 büyükbaş - küçükbaş hayvan ne kadar?

İslam alemi için büyük anlam ve önemi olan Kurban Bayramı'nda maddi durumu yerinde olan vatandaşların kurban kesmesi büyük sevap. Küçükbaş veya büyükbaş kesecek olan vatandaşlar kurbanlık fiyatları hakkında bilgi almak istiyor. Çeşitli internet sitelerinde yer alan kurbanlık fiyatlarının yanında büyük marketlerin kurbanlık fiyatları da araştırılıyor. Hayvanın ebatına göre değişkenlik gösteren fiyatlar vatandaşları meraklandırıyor. İşte Carrefoursa, Migros, A 101 marketlerinde yer alan kurbanlık fiyatları 2020...

KURBANLIK FİYATLARI 2020

MİGROS KURBANLIK FİYATLARI

BÜYÜKBAŞ

1/7 Büyükbaş kurbanlık en az 21 kg kemiksiz et

1.825,00 TL

KÜÇÜKBAŞ

Koç kurbanlık en az 12 kg kemikli et: 1.445 TL

Koç kurbanlık en az 16 kg kemikli et: 1585 TL

CARREFOURSA KURBANLIK FİYATLARI

Büyükbaş kurbanlık hisse paketi: En az 20 kg kemiksiz et 1/7 hisse 2.ve 3.gün teslimat 1.690 lira

Kıvırcık koç kurban paketi: En az 18 kilo 2.3.ve 4.gün teslimat 1.590 lira

A 101 KURBANLIK FİYATLARI

Büyükbaş 1/7 hisse: 1.495 TL (En az 20 kg kemiksiz et)

Karaman Koç: 1295 (En az 16 kg)