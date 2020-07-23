23.07.2020 - 11:09 |
Kurbanlık fiyatları 2020 İstanbul'da ne kadar? Kurban fiyatları Migros - Carrefour - A 101
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Kurban kesecek olan vatandaşlar, fiyatlar hakkında bilgi sahibi olmak için araştırıyor. Kurbanlık fiyatları ne kadar? Bu yıl kurban kesmek isteyen vatandaşların merakla araştırdığı kurban fiyatlarını haberimizde derledik. İşte A 101, Migros, Carrefour gibi büyük marketlerin kurbanlık fiyatları 2020 rakamları...
Kurban Bayramı bu yıl 31 Temmuz 2020 Cuma günü başlıyor. Toplam dört gün sürecek olan Kurban Bayramı 4 Ağustos 2020'de sona erecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da dini görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kurbanlık fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki kurban fiyatları 2020 kaç lira?
CARREFOURSA KURBANLIK FİYATLARI
Büyükbaş kurbanlık hisse paketi: En az 20 kg kemiksiz et 1/7 hisse 2.ve 3.gün teslimat 1.690 lira
Kıvırcık koç kurban paketi: En az 18 kilo 2.3.ve 4.gün teslimat 1.590 lira
MİGROS KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR 2020?
BÜYÜKBAŞ
1/7 Büyükbaş kurbanlık en az 21 kg kemiksiz et
1.825,00 TL
Koç kurbanlık en az 12 kg kemikli et: 1.445 TL
Koç kurbanlık en az 16 kg kemikli etÇ 1585 TL
A 101 KURBANLIK FİYATLARI 2020
Sokak ortasında oğlunu döven anne özür diledi!Eskişehir’de, 4 yaşındaki oğlu Taha'yı sokak ortasında dövünce vatandaşların tepkisiyle karşılaşan Nazan Sezdi, "Bir anlık sinirle iki tokat attım. Ben şiddet uygulayan bir anne değilim. Oğlumu geri istiyorum. Çok pişmanım" dedi. Savcılık talimatıyla koruma altına alınan Taha'ya, 21 gün süreyle yaklaşması yasaklanan anneye, baba Mevlüt Odabaş, oğlunun velayetini almak için dava açtı.