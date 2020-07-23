Kurbanlık fiyatları 2020 İstanbul'da ne kadar? Kurban fiyatları Migros - Carrefour - A 101

Kurban Bayramı bu yıl 31 Temmuz 2020 Cuma günü başlıyor. Toplam dört gün sürecek olan Kurban Bayramı 4 Ağustos 2020'de sona erecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da dini görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kurbanlık fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki kurban fiyatları 2020 kaç lira?

CARREFOURSA KURBANLIK FİYATLARI

Büyükbaş kurbanlık hisse paketi: En az 20 kg kemiksiz et 1/7 hisse 2.ve 3.gün teslimat 1.690 lira

Kıvırcık koç kurban paketi: En az 18 kilo 2.3.ve 4.gün teslimat 1.590 lira

MİGROS KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR 2020?

BÜYÜKBAŞ

1/7 Büyükbaş kurbanlık en az 21 kg kemiksiz et

1.825,00 TL

KÜÇÜKBAŞ

Koç kurbanlık en az 12 kg kemikli et: 1.445 TL

Koç kurbanlık en az 16 kg kemikli etÇ 1585 TL

A 101 KURBANLIK FİYATLARI 2020



