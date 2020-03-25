Kuril Adaları nerede? | Kuril Adaları haritası | Rusya Kuril Adaları’nda 7,8 büyüklüğünde deprem oldu

Son gelen bilgilere göre, Kuril Adaları'nda 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Rusya'nın Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde yer alan Kuril Adaları ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Yaşanan deprem sonrasında ise tsunami uyarısı yapıldı. Peki Kuril Adaları nerde?

KURİL ADALARI NEREDE?

Rusya'ya bağlı, 1300 kilometre boyunca uzanan, Büyük Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran 56 adadan oluşur. Volkanik hareketler sonucu oluşmuş adalarda sık sık depremler olmaktadır. Adacıklarda bulunan yaklaşık 100 volkandan 35'i günümüzde hala aktiftir.

7.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, deprem sonrasında organize halinde gereken çalışmanın yapıldığı belirtilerek, "İlk belirlemelere göre, ölü ve yaralı yok, yıkım bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Yaklaşık 400 kişinin oluşabilecek tsunami nedeniyle bölgeden güvenli bir noktaya tahliye edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Severo-Kurilsk’te depremin ardından meydana gelen tsunami, yaklaşık 50 santimetre yüksekliğinde meydana geldi. Tsunami tehdidi devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.