MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kuril Adaları nerede? | Kuril Adaları haritası | Rusya Kuril Adaları’nda 7,8 büyüklüğünde deprem oldu
ABONE OL
25.03.2020 - 11:33 |

Kuril Adaları nerede? | Kuril Adaları haritası | Rusya Kuril Adaları’nda 7,8 büyüklüğünde deprem oldu

Kuril Adaları nerede? sorusunun cevabı gündemde aranan konular arasında yer alıyor. Kuril Adaları'nda 7.8 büyüklüğünde deprem oldu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ilk bilgilere göre, ölü ve yaralının bulunmadığını bildirdi. Peki Kuril Adaları nerede?

Kuril Adaları nerede? | Kuril Adaları haritası | Rusya Kuril Adaları’nda 7,8 büyüklüğünde deprem oldu

 

Son gelen bilgilere göre, Kuril Adaları'nda 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Rusya'nın Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde yer alan Kuril Adaları ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Yaşanan deprem sonrasında ise tsunami uyarısı yapıldı. Peki Kuril Adaları nerde?

KURİL ADALARI NEREDE?

Rusya'ya bağlı, 1300 kilometre boyunca uzanan, Büyük Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran 56 adadan oluşur. Volkanik hareketler sonucu oluşmuş adalarda sık sık depremler olmaktadır. Adacıklarda bulunan yaklaşık 100 volkandan 35'i günümüzde hala aktiftir.

7.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, deprem sonrasında organize halinde gereken çalışmanın yapıldığı belirtilerek, "İlk belirlemelere göre, ölü ve yaralı yok, yıkım bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Yaklaşık 400 kişinin oluşabilecek tsunami nedeniyle bölgeden güvenli bir noktaya tahliye edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Severo-Kurilsk’te depremin ardından meydana gelen tsunami, yaklaşık 50 santimetre yüksekliğinde meydana geldi. Tsunami tehdidi devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan corona virüs toplantısıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda corona virüs salgınına karşı alınan tedbirler görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığındaki görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tatil uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Gözler Bilim Kurulu toplantısına çevrildi

Tatil uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Gözler Bilim Kurulu toplantısına çevrildi

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

Karantina yurtlarında yaşam! İşte böyle anlattı

Karantina yurtlarında yaşam! İşte böyle anlattı

Sıradaki Haber