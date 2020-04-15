Kuruluş Osman bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman?

Kuruluş Osman her çarşamba ATV ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Fakat dizinin yeni bölümü geçen hafta ekrana gelmedi. Diziyi büyük bir beğeni ile izleyenler bu akşam yeni bölümün olup olmadığını sorguluyor. İşte detaylar...

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?

Kuruluş Osman 18. bölüm bu akşam da ekrana gelmeyecek. Dizi saatinde Uflu Hoca'nın Şifresi 2 adlı yerli sinema yayınlanacak. Kuruluş Osman yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği ise henüz bilinmiyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

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