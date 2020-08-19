Kuzey Yıldızı İlk Aşk ne zaman yayınlanacak? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 2. sezon ilk bölüm fragmanı yayınlandı

Çekimleri Karadeniz'in eşsiz doğasında gerçekleşen Kuzey Yıldızı İlk Aşk, yeni sezonda yeniden izleyicisi ile buluşmak için gün sayıyor.Yayınlandığı ilk günden beri seyircisinin beğenisini kazanan, Show TV ekranlarının efsane dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni sezon çekimlerine başladı.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK NE ZAMAN?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni sezonuyla Eylül'de yayınlanmaya başlayacak.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ FRAGMAN

KUZEY YILDIZI İLK AŞK NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi Ordu'da çekiliyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK OYUNCULARI KİMLER?

Aslıhan Güner

(Yıldız Kadıoğlu)

İsmail Demirci

(Kuzey Mollaoğlu)

Cezmi Baskın

(Yaşar Kadıoğlu)

Ferda Kaynar

(Hanife Kadıoğlu)

Hüseyin Soysalan

(Şeref Mollaoğlu)

Uğur Demirpehlivan

(Emine Mollaoğlu)

Toygan Avanoğlu

(Sefer Kadıoğlu)

Aslıhan Kapanşahin

(Mine Mollaoğlu)

Berfin Nilsu Aktaş

(Gökçe Mollaoğlu)

Gizem Güneş

(Feride Mollaoğlu)

Yasemin Hadivent

(Fadime)

Zeynep Kankonde

(Pembe Mollaoğlu)

Özgün Karaman

(Ömer)

Merve Şen

(Nahide Kadıoğlu)

Ecem Çalhan

(Kamer Mollaoğlu)

Burak Can