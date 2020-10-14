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14.10.2020 - 20:10 |

KYK burs ile yurt başvuruları başladı mı? KYK'dan yeni açıklama var mı?

Tüm üniversite öğrencilerinin gözü kulağı Kredi Yurtlar Kurumu'na çevrilmiş durumda... Ekim ayı ortasındayız ve hala yurt ve burs başvuruları başlamış değil. Bu nedenle yoğun bir araştırma söz konusu ve KYK burs ile yurt başvuruları başladı mı? sorusu epey yöneltiliyor.

KYK burs ile yurt başvuruları başladı mı? KYK'dan yeni açıklama var mı?

Kredi Yurtlar Kurumu şu sıralar ziyaretçi akınına uğruyor. Burs ve yurt başvuru tarihlerinin hala belli olmaması sebebiyle araştırmalar hızlanmış durumda... Sıklıkla KYK 2020 yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? sorusu yöneltiliyor.

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt ve burs başvurularının net olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli değil. Tarihlerin Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir.

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