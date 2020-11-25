25.11.2020 - 09:17 |
KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ile ilgili detaylar....
KYK burs başvuru sonuçları üniversite öğrenciler tarafından bekleniyor. KYK burs başvuruları 8 Kasım 2020 tarihinde tamamlandı. Başvuruların bitmesinden sonra gözler KYK burs ve kredi sonuçlarına çevrildi. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2020?
KYK burs sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Üniversite öğrenciler KYK burs ve kredi başvurularını tamamladıktan sonra sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? İşte son dakika detayları...
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs ve kredi başvuruları 8 Kasım 2020 tarihinde sona erdi. KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama yapıldığı zaman detaylar haberde yer alacak.
Cinsel ilişki tartışması kanlı bitti! 'Hayır' deyince...Bursa’da, İsmail I. (55) eğlenmek için çiftlik evine gittiği sevgilisi Zehra Y.'yi (43), cinsel ilişki teklifini kabul etmeyince çıkan tartışmanın ardından tabanca ile sağ ayağından vurdu. Yaralanan Zehra Y., yaşanan arbede sırasında alkolün de etkisinde olan sevgilisinin elinden aldığı tabanca ile İsmail I.'yı başından vurarak öldürdü. Hastanede tedaviye alınan Zehra Y.'nin polise verdiği ilk ifadesinde "Beni ilişkiye zorladı. 'Hayır' deyince silahıyla beni ayağımdan vurdu. Alkollü olmasından yararlandım silahını elinden alıp onu vurdum." dediği öğrenildi.