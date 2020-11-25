KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ile ilgili detaylar....

KYK burs sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Üniversite öğrenciler KYK burs ve kredi başvurularını tamamladıktan sonra sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? İşte son dakika detayları...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları 8 Kasım 2020 tarihinde sona erdi. KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama yapıldığı zaman detaylar haberde yer alacak.