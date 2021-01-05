KYK memur alımı başvuru ekranı TIKLA 2021: KYK personel alımı kontenjanları, başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?

KYK memur alımı başvuru detayları gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. 04 Ocak 2021 - 20 Ocak 2021 tarihleri arasında KYK personel alımı başvurusu gerçekleştirilecek. 500 yurt yönetim personeli alımı başvuru detayları merak ediliyor. Peki 500 yurt yönetim personeli KYK memur alımı şartları neler, başvuru nasıl yapılır, kontenjanlar neler?

KYK MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

04 Ocak 2021 - 20 Ocak 2021 tarihlerinde basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden “Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvurusu Formu” nu doldurarak elektronik ortamda yapacaklardır.

KYK MEMUR ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

KYK MEMUR ALIMI KONTENJANLARI

KYK MEMUR ALIMI BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve

7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

3. Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,

4. 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

5. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,

6. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

7. Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,

8. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç

olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden

itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması

halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

 Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.