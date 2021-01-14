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14.01.2021 - 11:57 |

LGS 2021 kılavuzu yayımlandı mı, başvurular ne zaman?

Liselere Geçiş Sınavı olan LGS 6 Haziran 2021'de gerçeklecek. Her yıl yüz binlerce kişinin katıldığı sınavın başvuru tarihleri ve kılavuzu merak ediliyor. Yeni yıl ile birlikte LGS 2021 kılavuzu yayımlandı mı, başvurular ne zaman? soruları peş peşe geliyor.

LGS 2021 kılavuzu yayımlandı mı, başvurular ne zaman?

Güzel bir lisede okup iyi bir üniversite hedefleyen öğrenciler her yıl LGS sınavına giriyor. Yüz binlerce öğrenci başvurularını yapıp sınavda ter döküyor. Bu yıl sınavlar 6 Haziran'da gerçekeleşecek. Peki, LGS 2021 kılavuzu yayımlandı mı, başvurular ne zaman?

LGS KILAVUZU VE BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

2021 LGS başvru tarihleri ve kılavuzu henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanmış değil. LGS başvurularının nisan ayında alınması bekleniyor.

ARALIK AYI ÖRNEK SORULARI

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav'a yönelik olarak 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından beri her ay örnek sorular yayımlanıyor.

Bu yılki ilk örnek soru paketi, 2 Aralık 2020 itibarıyla 8. sınıf öğrencilerinin kullanımına sunuldu.

Bu soru paketlerinde şu ana kadar sözel bölümden 480, sayısal bölümden ise 400 olmak üzere toplam 880 örnek soru yer aldı.

Ocak ayı örnek sorularında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

Örnek sorular, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav'a yönelik olarak öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanmaya devam edecek.

Ocak ayı Sayısal Bölümü Örnek Soru Kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

Ocak ayı Sözel Bölümü Örnek Soru Kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

Uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yaptılarBursa'da kadınları kullanarak internet üzerinde tanıştıkları kişileri tuzağa düşüren çete çökertildi. Şahısların tuzağa düşürdükleri kişilerin uygunsuz fotoğraflarını çekip, şantaj yoluyla yüklü miktarlarda para topladıkları ortaya çıktı.
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