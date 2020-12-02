MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri LGS 2021 konuları açıklandı mı? 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ne zaman?
ABONE OL
02.12.2020 - 18:40 |

LGS 2021 konuları açıklandı mı? 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklaması ile LGS ve YKS konuları hakkında merak edileni yanıtladı. Öğrenciler 2021 LGS konularının neler olacağını araştırırken, konu hakkında MEB'den yazılı açıklama geldi. Peki, 2021 LGS ne zaman, hangi tarihte?

LGS 2021 konuları açıklandı mı? 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ne zaman?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), ilkokul eğitimini tamamlayan ve ortaöğretime geçmeye hazır olan öğrencilere yönelik her yıl düzenlenen sınavdır. Koronavirüs nedeniyle 2020 yılında LGS konularında olduğu kadar sınav aşamasında da zorluk yaşayan öğrenciler, 2021 yılında LGS'nin nasıl yapılacağı konusunda da tedirgin. İşte, 2021 LGS sınavına dair ayrıntılar...

2021 LGS NE ZAMAN?

Binlerce öğrenci tarafından araştırılan LGS sınav tarihi hakkında MEB kısa süre önce açıklama yapmıştı. Buna göre, 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek merkezi sınavın tarihini 6 Haziran Pazar günü olarak belirledi.

LGS KONULARI BELLİ OLDU MU?

MEB'den yapılan açıklama ile öğrenciler LGS'de dahil merkezi sınavlarda tüm müfredattan sorumlu olacak. Bakanlık, ''Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir'' şeklinde konuya açıklık getirdi.

Abla kardeş aynı gün koronavirüse yenik düştüTokat’ta koronavirüs tedavisi gören abla, kardeş aynı gün hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Salgında korkutan rekor! Bakan Koca'dan çok net uyarılar

Son dakika: Salgında korkutan rekor! Bakan Koca'dan çok net uyarılar

Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

Kafe ve restoranlar kapatıldı mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağında kafe, restoran, lokantalar açık mı?

Kafe ve restoranlar kapatıldı mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağında kafe, restoran, lokantalar açık mı?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet