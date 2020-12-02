LGS 2021 konuları açıklandı mı? 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ne zaman?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), ilkokul eğitimini tamamlayan ve ortaöğretime geçmeye hazır olan öğrencilere yönelik her yıl düzenlenen sınavdır. Koronavirüs nedeniyle 2020 yılında LGS konularında olduğu kadar sınav aşamasında da zorluk yaşayan öğrenciler, 2021 yılında LGS'nin nasıl yapılacağı konusunda da tedirgin. İşte, 2021 LGS sınavına dair ayrıntılar...

2021 LGS NE ZAMAN?

Binlerce öğrenci tarafından araştırılan LGS sınav tarihi hakkında MEB kısa süre önce açıklama yapmıştı. Buna göre, 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek merkezi sınavın tarihini 6 Haziran Pazar günü olarak belirledi.

LGS KONULARI BELLİ OLDU MU?

MEB'den yapılan açıklama ile öğrenciler LGS'de dahil merkezi sınavlarda tüm müfredattan sorumlu olacak. Bakanlık, ''Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir'' şeklinde konuya açıklık getirdi.