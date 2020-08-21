LGS 3.tercihler ne zaman açıklanacak? LGS 2.nakil başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS 2.nakil başvuruları 17 Ağustos tarihinde başladı. LGS 2.nakil- 3.tercihler 21 Ağustos'ta sona erecek. Başvuru yapan adaylar LGS 3.tercihlerin açıklanacağını araştırıyorlar. LGS 2.nakil sonuçlarının açıklanacağı tarih belli. Peki LGS 3.tercihler ne zaman açıklanacak?

LGS 3.TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 3.tercih işlemleri 21 Ağustos'a kadar devam edecek. LGS 3.tercih sonuçları ise 24 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak.