21.08.2020 - 12:22 |
LGS 3.tercihler ne zaman açıklanacak? LGS 2.nakil başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?
LGS 2.tercih sonuçları 17 Ağustos tarihinde açıklandı. LGS 3.tercihler ise 21 Ağustos tarihine kadar yapılacak. Son başvuru gününe gelinince adaylar 2.nakil yani 3.tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyorlar. İşte 2020 LGS 3.tercihleri ile ilgili detaylar...
LGS 2.nakil başvuruları 17 Ağustos tarihinde başladı. LGS 2.nakil- 3.tercihler 21 Ağustos'ta sona erecek. Başvuru yapan adaylar LGS 3.tercihlerin açıklanacağını araştırıyorlar. LGS 2.nakil sonuçlarının açıklanacağı tarih belli. Peki LGS 3.tercihler ne zaman açıklanacak?
LGS 3.TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS 3.tercih işlemleri 21 Ağustos'a kadar devam edecek. LGS 3.tercih sonuçları ise 24 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak.
Beşiktaş'ta yol çöktü, bir araç çukura düştüİstanbul'da sabah saatlerinde bastıran yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Mecidiköy ve Okmeydanı'nda yollar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan bazı araçlar vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımlarıyla kurtarıldı. Öte yandan gelen son dakika habere göre; Beşiktaş’ta sağanak yağıştan dolayı yolda çökme meydana geldi. O esnada yoldan geçen bir araç çukura düşerken, ekipler çalışma başlattı.