LGS tercih sonuçları için tarih belli oldu! 2020 Lise yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanları nereden öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine uygulanan LGS'nin sonuçlarının açıklanmasının ardından 20-29 Temmuz tarihleri arasında LGS tercihleri yapıldı. e-Okul aracılığı ile yapılan LGS tercihlerinin sonuçları ise heyecanla bekleniyor. MEB merakla beklenen tarihi duyurdu. Peki, LGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, boş kontenjanlar belli oldu mu?

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

10 Ağustos tarihinde yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar açıklanacak. LGS tercih sonuçları meb.gov.tr'den sorgulanacak. Tercih sonuçlarına göre öğrenciler boş kontenjanı bulunan okullar için nakil isteyebilecek.

LGS NAKİL SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının ilanı 17 Ağustos 2020'de belli olacak. 2. nakil sonuçlarının ilanı 24 Ağustos 2020'de olacak.