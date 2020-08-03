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03.08.2020 - 12:16 |

LGS tercih sonuçları için tarih belli oldu! 2020 Lise yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanları nereden öğrenilir?

LGS tercih sonuçları heyecanla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı 8. sınıf öğrencileri için 20-29 Temmuz tarihleri arasında tercih işlemlerini kabul etmişti. Öğrenciler e okul tercih robotu ile tercihlerini tamamladı. Şimdi sıra LGS tercih yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanların açıklanmasında. Peki, lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercih sonuçları için tarih belli oldu! 2020 Lise yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanları nereden öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine uygulanan LGS'nin sonuçlarının açıklanmasının ardından 20-29 Temmuz tarihleri arasında LGS tercihleri yapıldı. e-Okul aracılığı ile yapılan LGS tercihlerinin sonuçları ise heyecanla bekleniyor. MEB merakla beklenen tarihi duyurdu. Peki, LGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, boş kontenjanlar belli oldu mu?

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

10 Ağustos tarihinde yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar açıklanacak. LGS tercih sonuçları meb.gov.tr'den sorgulanacak. Tercih sonuçlarına göre öğrenciler boş kontenjanı bulunan okullar için nakil isteyebilecek.

LGS NAKİL SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının ilanı 17 Ağustos 2020'de belli olacak. 2. nakil sonuçlarının ilanı 24 Ağustos 2020'de olacak.

 

Milli elektronik kelepçe eylülde Adalet Bakanlığına teslim edilecekSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi İşbirliği Projeleri (SİP) kapsamında millileştirilen elektronik kelepçelerin eylül ayından itibaren test amaçlı olarak Adalet Bakanlığına teslim edilmeye başlanacağını belirterek, "Artık kimseye muhtaç olmadan bu ürünü kendi ihtiyacımızı görecek şekilde kullanabileceğiz. Yurt dışından bu ürüne dönük talepler var. Burada da ihracat potansiyeli var." ifadelerini kullandı.
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