LGS'de hangi sorular sorulacak? LGS konuları neler? İşte müfredat ve kazanımlar...

Milli Eğitim Bakanlığı MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımları yayımladı. Bu son dakika gelişmesinin ardından LGS'de hangi sorular sorulacak? LGS konuları neler? soruları hızla sorulamaya başlandı.

LGS KONULARI VE SORULARI NELER?

MEB'den yapılan açıklamada "2020 yılında gerçekleştirilecek "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav"a esas olan derslere ait konu, kazanım ve açıklamalar belirlenmiştir." dendi.

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SON DAKİKA BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter'dan yaptığı açıklamada "7 Haziran 2020’de yapacağımız LGS ile ilgili merak edilen bir noktayı daha aydınlatıyoruz.

Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızın http://ttkb.meb.gov.tr internet adresinde yayımladık." dedi.

LGS KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bakan Selçuk ayrıca dün yaptığı duyuruda "7 Haziran 2020 LGS'nin başvurularını otomatik yapacağız. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan’da yayımlayacağız. Her şey planlanıyor ve yapılıyor." ifadelerine yer vermişti.