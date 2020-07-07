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07.07.2020 - 08:06 |

Lise ve meslek yüksek okul mezunları bekleyişte! KPSS Ortaöğretim ve önlisans başvuruları ne zaman?

2020-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu, Alan Bilgisi oturumları, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuruları devam ederken ortaöğretim ve önlisans başvuruları henüz başlamadı. Lise ve meslek yüksekokulu mezunları sıranın kendilerine gelmesini bekliyor ve 'KPSS Ortaöğretim ve önlisans başvuruları ne zaman?' diye soruyor.

Lise ve meslek yüksek okul mezunları bekleyişte! KPSS Ortaöğretim ve önlisans başvuruları ne zaman?

KPSS 4 yıllık mezunlar için başvurular tüm hızıyla devam ediyor. Sırada ortaöğretim ve önlisans başvuruları var. İki yılda bir gerçekleşen sınava bu yıl ilginin bir haylı fazla olacağı tahmin edilirken ağızlardan düşmeyen soru ise 'KPSS Ortaöğretim ve önlisans başvuruları ne zaman?' şeklinde...

KPSS LİSANS VE BAŞVURU ÜCRETİ HAKKINDAKİ BİLGİLER

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. https://www.osym.gov.tr/TR,19374/2020-kpss-lisansalanoabt-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html adresinden kılavuzu inceleyebilirsiniz. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL, KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL, ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL

KPSS LİSANS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS Ortaöğretim başvuru işlemleri 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru işlemleri 6 - 16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.

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