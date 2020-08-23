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23.08.2020 - 14:57 | | İHA

Lüks tekneyi itilerek kurtarmaya çalıştılar!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kızkumu bölgesinde karaya oturan lüks tekne, vatandaşlar tarafından itilerek kurtarılmaya çalışıldı.

Lüks tekneyi itilerek kurtarmaya çalıştılar!

Marmaris'in Orhaniye Mahallesi'nde her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin deniz üzerinde yürüyüş yaptığı Kızkumu'nda vatandaşların yürüyüş güzergahında karaya oturan lüks tekneyi kurtarma anları ilginç görüntülere sahne oldu. Kızkumu'nda deniz üzerinde yürüyüş güzergahında karaya oturan teknenin kurtarılması için vatandaşlar tekneyi itti.

Teknenin vatandaşlar tarafından itilerek kurtarılma anlarını bir vatandaş cep telefonu ile görüntüledi.

 

Düzce’de kontrolden çıkan otomobil, nehir kenarındaki teknenin üzerine düştü!DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada kontrolünü kaybettiği otomobil, nehir kenarında bulunan teknenin üzerine çıktı. Otomobilin ön kısmı suya gömülürken, sürücü ve araçta bulunan bir kişi kazadan yaralanmadan kurtuldu.
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