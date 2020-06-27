Mabel Matiz kimdir, nerelidir? Mabel Matiz 'fırtınadayım' şarkı sözü

Bugün 2020 Üniversite sınavının ilk oturumu tamamlandı. TYT olarak adlandırılan sınavda, Türkçe sorularının arasında yer alan bir soru gündeme geldi. Şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Mabel Matiz'in “Fırtınadayım” şarkısının bir sözüne yer verilerek ne ifade ettiği soruldu. Ardından Mabet Matiz sosyal medyada gündeme geldi. Peki Mabel Matiz kimdir, nerelidir? Fırtına adlı şarkısının sözleri ne ifade etmektedir?

MABEL MATİZ KİMDİR?

31 Ağustos 1985'de Mersin'de doğan Mabel Matiz, Türk şarkıcı ve şarkı yazarı. Adı, Kumral Ada Mavi Tuna romanında yer alan "Tuna" karakterinin takma adı "Mabel" ve çok sarhoş, düşkün kimse anlamlarına gelen Eski Yunanca kökenli kelime matiz'in birleşiminden oluşur.

Müzik eğitimine üniversite zamanlarında aldığı gitar ve şan dersleri ile başlayan Mabel Matiz, ilk bestelerini de üniversite yıllarında yapmıştır. 2008'den bu yana[6] kariyerini sürdüren sanatçı ilk şarkılarını kişisel ev kayıtları şeklinde oluşturmuş, bu şarkıları MySpace sayfası üzerinden anonim olarak yayınlamıştır. Mabel Matiz, şarkılarına ilgi gösteren[8] Engin Akıncı ile tanışarak ilk albümünün hazırlıklarına başlamış, bu kapsamda proje dahilinde Alper Gemici ve Alper Erinç ile bir araya gelerek albüm için stüdyoya girmiştir.

Sahne adıyla aynı ilk albümü Mabel Matiz 11 Mayıs 2011'de piyasaya çıkmış ve bu albümde yer alan 5 şarkıya klip çekilmiştir.

Mabel Matiz'in, bütün aranjmanları Can Güngör ve Cihan Mürtezaoğlu’ya ait olan, Mete Özgencil ve Yıldız Tilbe'nin katkılarıyla hazırladığı ikinci albümü Yaşım Çocuk, 5 Ocak 2013'te piyasaya sürülmüştür. Albüm; "Zor Değil", "Aşk Yok Olmaktır", "Yaşım Çocuk", "Alaimisema" gibi şarkılarıyla ses getirmiş, birçok ödül almış ve Milliyet Sanat dergisi okurları tarafından "Yılın Albümü" seçilmiştir. Sanatçının, aynı yıl yayınlanan Aysel'in albümünde seslendirdiği Sultan Süleyman cover'ı tüm zamanların başarılı Türkçe cover yorumlarından biri olarak kabul edilmektedir.

Mabel Matiz 2013 yılı sonunda GQ Türkiye dergisinin "Men Of The Year" ödüllerinde "Yılın Müzisyeni" ödülüne layık görülmüştür. Sonraki yıl Yaşım Çocuk albümünde yer alan "Alaimisema" şarkısı 14 Temmuz 2014'te Radio Edit versiyonuyla single olarak yeniden yayınlanmış, kendi albümleri dışında Teoman, Göksel, Ayşegül Aldinç, Özge Fışkın, Burcu Tatlıses, Ceyl'an Ertem gibi sanatçıların albümlerinde söz yazarı ve besteci olarak da bulunmuştur.

13 Şubat 2015 tarihinde ise Can Güngör prodüktörlüğünde kaydettiği 3. albümü Gök Nerede'yi yayınlamıştır.

Mabel Matiz'in dördüncü stüdyo albümü Maya, 20 Haziran 2018'de Doğan Music Company ve Zoom Music tarafından yayımlandı. Albümün hazırlık aşaması iki yıl sürerken stüdyo kayıtları ise bir buçuk yıllık bir zamana yayıldı. Albüm, 21 şarkılık iki CD'den oluşurken, "Canki" ve "Comme un animal" adlı şarkılar ise albümün dijital sürümünde yer almaktadır.

Diskografi

Ana madde: Mabel Matiz diskografisi

Mabel Matiz (2011)

Yaşım Çocuk (2013)

Gök Nerede (2015)

Maya (2018)

MABEL MATİZ FIRTINADAYIM ŞARKI SÖZÜ

Bitmez oyun, bitmez oyun kızarsa

Yerde kanım şimdi ne fayda kazansa

Fırtınadayım, bir fırtınadayım

Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil

Yalnız değil, yanlış değilsin utanma

Rüyan senin al bir de bunu burdan yak

Fırtınadayım, bir fırtınadayım

Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil

Vurma sen onları, gencecik oğlanları

Bunlar hep o ihtiyar, dünyanın yalanları

Bak bana gör kendini, böyledir bu can dili

Öyle bir sev ki artık, korkular tükenmeli

Bu kavga tükenmeli, ayrılık tükenmeli

Bu savaş tükenmeli, en başa dönülmeli