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04.02.2020 - 07:52 |

Manisa ve Elazığ'da depremler yaşanmaya devam ediyor! AFAD Son depremler listesi

Ülkemizde geçtiğimiz iki haftadır depremler meydana gelmeye devam ediyor. İki ilde yaşanan büyük depremlerin üzerinden bir haftadan fazla süre geçmesine rağmen bölgedeki sarsıntılar devam ediyor. Manisa'da dün gece yarısından bu yana birçok deprem meydana geldi. Yaşanan depremler İzmir'de de hissedildi. Manisa'nın yanı sıra Elazığ ve Malatya'da depremler meydana gelmeye devam ediyor. İşte yaşanan son depremler listesi...

Manisa ve Elazığ'da depremler yaşanmaya devam ediyor! AFAD Son depremler listesi

Türkiye'de birçok deprem meydana gelmeye devam ediyor. Manisa ve Elazığ'da 23-24 Ocak tarihinde meydana gelen depremlerin etkisi hala devam ediyor. Bölgede yaşanan etkili sarsıntılar zaman zaman çevre illerde de hissedilebiliyor. Sabah saatlerinde Manisa'da peş peşe meydana gelen depremler nedeniyle vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi üzerinden yaşanan son depremleri listelemeye devam ediyor. Peki En son ne zaman deprem oldu? İşte Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler listesi...

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4 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ

Manisa ve Elazığda depremler yaşanmaya devam ediyor AFAD Son depremler listesi

HDP binası önünde eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştuBingöl'den gelerek Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan baba Metin ve anne Necla Açan, güvenlik güçlerine teslim olan oğullarına 4 yıllık hasretin ardından sarıldı.
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