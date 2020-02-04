Manisa ve Elazığ'da depremler yaşanmaya devam ediyor! AFAD Son depremler listesi

Türkiye'de birçok deprem meydana gelmeye devam ediyor. Manisa ve Elazığ'da 23-24 Ocak tarihinde meydana gelen depremlerin etkisi hala devam ediyor. Bölgede yaşanan etkili sarsıntılar zaman zaman çevre illerde de hissedilebiliyor. Sabah saatlerinde Manisa'da peş peşe meydana gelen depremler nedeniyle vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi üzerinden yaşanan son depremleri listelemeye devam ediyor. Peki En son ne zaman deprem oldu? İşte Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler listesi...

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4 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ



