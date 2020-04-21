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21.04.2020 - 13:33 | | İHA

Manisa'da ufo heyecanı! ''Çok farklı şekillerde gördük'

Manisa’da üç gün arka arkaya gökyüzünde görüntülenen daire biçimindeki mavi renkli cisim ufo heyecanına neden oldu.

Manisa’nın Saruhanlı ve Şehzadeler ilçelerinde 11-12-13 Nisan tarihlerinde iki vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen parlak daire biçimindeki mavi renkli cisim merak uyandırdı. Akşam saat 09.00 itibariyle ortaya çıkan ve yaklaşık bir saat boyunca gözle görülen cismin görüntüleri sosyal medyada kullanıcılarını da heyecanlandırdı. Kimi vatandaşlar görülen cismi ufo olarak yorumlarken, kimileri de cismin uydu ya da bir yıldız olarak değerlendirdi.

Manisada ufo heyecanı Çok farklı şekillerde gördük

Cismi görüntüleyen Halitpaşa Mahallesi'nden İbrahim Gümüş, “Akşam vakti balkona çıktık. Yanımda çocuklarımda vardı. Gökyüzünde parlak bir ışık vardı ve mesafe bize çok yakındı. İlk olarak drone sandım. Sonra telefonumla video çektim. Yaklaştırdıkça şeklinin değiştiğini gördüm. Bakınca parlak bir yıldız gibi duruyor ama yakınlaştırdıkça Kabe’yi andırdığını gördüm. Fotoğraflarını çekmeye başladım. Kızım da bir yanda video çekmeye devam etti. Bir sonraki gün aynı saatte dışarı çıktık. Ezan vakti yine aynı cismi gördük. Yine cep telefonu kamerasıyla çekince bu sefer de kalp işareti andığını gördük. Son ben bunu arkadaşlarıma gösterdim. Hatta gök bilimci arkadaşlar bulursak gösterelim dedim. İki farklı videonun iki farklı şekli var. Bir tane yuvarlak ortada Kabe ve tavaf yerine benziyor, diğeri de kalp. Üç akşam ardı ardına aynı saatlerde kontrol ettik. Üç akşam da çok farklı şekillerde gördük. İlk akşam koyu maviydi. İkinci akşam hafif buz mavisi rengini aldı. Son akşamda kalp şeklini aldı. Uzaylılar var mı bilmiyorum ama ben olduğuna inanıyorum. Bizim yaşadığımız gibi onların da bir gezegeni olmalı" dedi.

Manisada ufo heyecanı Çok farklı şekillerde gördük


 

Manisa’da 3 gün arka arkaya gökyüzünde görülen cisim heyecanlandırdıManisa’da üç gün arka arkaya gökyüzünde görüntülenen daire biçimindeki mavi renkli cisim heyecana neden oldu.
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