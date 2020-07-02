Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı?

Maske takma zorunluluğu getirilen iller sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Son olarak Sinop için İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Yasakların duyurulmasının ardından vatandaşlar hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak yasak, maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar sorularına yanıt aramaya başladı. Corona virüs tedbirleri kapsamında il Hııfzıssıhha Kurullları tarafından alınan kararlar kapsamında birçok ilde normalleşme sürecinin başlamasının ardından vaka sayılarında artış yaşanmaya başlanmış ve maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmıştı. Peki Hangi illerde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLAN İLLER LİSTESİ

Niğde, Çankırı, Adıyaman, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis ve Çanakkale, Bingöl'de maske takma zorunluluğu getirildi.

SİNOP'TA MASKE TAKMAK ZORUNLU OLDU

Sinop'ta, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca açık ve kapalı alanlarda maskesiz dolaşmak yasaklandı.

Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ülkede her geçen gün iyiye giden koronavirüs vaka sayılarındaki azalmanın devamı için vatandaşların maske kullanımı, sosyal mesafe ve kişisel hijyene gerekli hassasiyeti göstermelerinin önemli olduğunu belirtildi. Açıklamada, "Bu nedenle; İl Hıfzıssıhha Kurulu "01.07.2020 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan istisnai durumlar hariç ilimiz sınırları içerisinde il ve ilçe merkezlerinde herkesin tüm açık ve kapalı alanlarda, ağız ve burunu kapatacak şekilde maske takılmasının zorunlu olmasına, bu maddeye aykırı davrananlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereğince 900 TL para cezası uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADAR OLACAK?

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara yarından itibaren 900 lira ceza kesilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti