Maske tuzağı

Satın alınan ürünlerin geç teslimatının yanı sıra “satış yapıp ortadan yok olan”lar vatandaşları isyan noktasına getirdi. Vatandaşın isyanı, e-ticaret platformları ve firmaların internet sayfalarına şu mesajlarla yansıdı:

Sipariş gelmedi

19 Mart’ta 22 yıllık geçmişine güvenerek internetten bir şirkete maske, kolonya, eldiven siparişi verdik. 21 Mart’ta sitede verilen numaraya 5-10 aramadan sonra ulaştık. Kargoya verildiğini söyleyip ‘pazartesi elinize ulaşır’ dediler. Bugün sitelerini kapattıklarını, verilen numaralara ulaşılmadığını gördük. 4 aylık bebeğimizi doktora götürmek için oradan gelecek maske ve eldiveni bekliyorduk.

19 Mart’ta 97 TL değerinde kolonya ve maske siparişi verip ödemeyi yaptım. Ama ürünler gönderilmedi. Bugün internet sitesini kapatmışlar. Önce savcılığa şikayet edip sonra bankaya dilekçe mi yazıyoruz.

20 ve 21 Mart’ta toplam 597 TL’lik maske, eldiven, kolonya siparişi verdim. Banka ile havale ettim. İnternet sitelerini kapatıp yok oldular. Hiçbir şekilde telefonlarına ulaşılamıyor.”

Maske siparişi verdim ama getirmediler. Arıyorum açmıyorlar.

64 TL ve kargo ücreti ödeyerek bir kutu yüzlük maske siparişi verdim göndermediler. Muhatap da yok.

İnternette 4 adedi 59 TL +11 TL kargo ücreti olarak maske siparişi verdim. Kargo 3 adet olarak geldi. Siteye ulaşamıyorum.

7 maske siparişi verdim, 5 tane gönderdiler ve istediğim ürünler gelmedi. Telefonlar kapalı.