27.08.2020 - 09:18 |
Masterchef eleme adayları kimler oldu? 26 Ağustos'ta Masterchef eleme potasına kimler girdi?
Masterchef eleme adayları dün yayınlanan bölümde belli oldu. Kıyasıya rekabetten sonra dokunulmazlık oyununu kazanan ekip Kırmızı takım oldu. Mavi takım ise arasında dokunulmazlık oyunu oynayarak bir kişi dokunulmaz oldu ve bir ismi eleme potasına gönderdi. Peki 26 Ağustos'ta Masterchef eleme adayları kimler oldu?
Masterchef'te bu haftanın 3.ve 4.eleme adayları belli oldu. Masterchef Türkiye'de ilk dokunulmazlık oyununu Mavi takım kaybetmişti ve sonrasında eleme potasına gitmek için 2 isim belirlemişlerdi. Dün yayınlanan bölümde Masterchef'te dokunulmazlık oyununu Mavi takım kaybetti. İşte Masterchef'te eleme potasına giren isimler...
MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Dün yayınlanan bölümde Masterchef'te dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım kendi arasında yarıştılar ve dokunulmazlığı alan isim Duygu oldu.
Dokunulmaz olan Duygu eleme potasına ise Mavi takımın kaptanı olan Uğur'u gönderdi.
Mavi takım gerçekleştirdiği oylama sonucunda ise eleme potasına giden diğer isim Gülşah oldu?
BU HAFTA ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Emir
Ayyüce
Uğur
Gülşah
Üzüm işçilerini taşıyan traktörle transit çarpıştı: 2 ölü 9 yaralıManisa’nın Saruhanlı ilçesinde üzüm işçilerini taşıyan traktör ile kamyonet çarpışması sonucu meydana gelen kazda 2 kişi öldü 9 kişi de yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle açık kasa traktör römorkunda bulunan üzüm işçileri asfalt yola savrulurken ortalık adeta savaş alanına döndü.