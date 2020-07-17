MEB LGS sonuç sorgulama ekranı 2020! LGS tercihleri ne zaman başlıyor? Kılavuz yayımlandı...

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler LGS sınav sonuçlarıın nereden öğrenileceği ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Tercih döneminin başlayacağı tarih belli oldu. Yayımlanan 2020 tercih kılavuzunda ise detaylar yer aldı. Peki 2020 LGS tercihleri ne zaman yapılacka? İşte MEB LGS sınav sonuçları sorgulama sayfası...

MEB LGS SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

LGS sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklandı.

MEB LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

2020 LGS tercih kılavuzu yayımlandı.

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK 2020?

LGS lise tercihleri 20 Temmuz-29 Temmuz arasında yapılabilecek.