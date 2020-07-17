17.07.2020 - 09:35 |
MEB LGS sonuç sorgulama ekranı 2020! LGS tercihleri ne zaman başlıyor? Kılavuz yayımlandı...
LGS sonuçları dün yani 16 Temmuz tarihinde açıklandı. Sonuçlardan sonra ise öğrencilerin merakla beklediği tercih kılavuzu yayımlandı. Tercih kılavuzunda tercihlerin yapılacağı tarih ve detaylar yer aldı. LGS 2020 sınav sonuçları sonuc.meb.gov.tr adresinden öğrenciler bilgilerini girerek erişim sağlayabiliyorlar. İşte 2020 LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tercih kılavuzu...
LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler LGS sınav sonuçlarıın nereden öğrenileceği ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Tercih döneminin başlayacağı tarih belli oldu. Yayımlanan 2020 tercih kılavuzunda ise detaylar yer aldı. Peki 2020 LGS tercihleri ne zaman yapılacka? İşte MEB LGS sınav sonuçları sorgulama sayfası...
MEB LGS SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
LGS sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklandı.
MEB LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI
2020 LGS tercih kılavuzu yayımlandı.
LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK 2020?
LGS lise tercihleri 20 Temmuz-29 Temmuz arasında yapılabilecek.