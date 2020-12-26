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26.12.2020 - 10:37 | | AA

Mehmetçik Irak sınırında teröristlere geçit vermiyor

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Irak sınırındaki Tepeşin  Tepe'de kurulan Şehit Astsubay Üsteğmen Mekan Şahin Üs Bölgesi'nde görev yapan  Mehmetçik, zorlu arazi ve iklim şartlarına rağmen terörle mücadeleyi kararlılıkla  sürdürüyor.

Mehmetçik Irak sınırında teröristlere geçit vermiyor

PKK'lı teröristlerin Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarından  geçişlerinin önlenmesi ve huzur ortamının sağlanması için fedakarca görev yapan  askerler, teröristlere büyük darbe vurulan Tepeşin Tepe'de dosta güven, düşmana  korku salıyor. Etrafı uçurumlarla çevrili ve kar kalınlığının yer yer 2 metreyi  bulduğu 2 bin 100 rakımlı zirvede teröristlere göz açtırmayan Mehmetçik, Şehit  Astsubay Üsteğmen Mekan Şahin Üs Bölgesi sayesinde daha önce PKK'lıların geçiş  güzergahı olarak kullandığı alanları tamamen kontrol altında tutuyor

ASELSAN'ın son teknolojik silah sistemleriyle donatılan üs bölgesinde  görevli askerler, daha önce sızma girişiminde bulunan 4 teröristi etkisiz hale  getirdi, 1 teröristi de sağ ele geçirdi.

Atak helikopterlerinin destek verdiği başarılı operasyonlarla  teröristlerin sözde karargah, depo, barınak ve sığınak olarak kullandığı alanları  tespit ettikten sonra yok eden Mehmetçik, zorlu kış şartlarına rağmen terörle  mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Mehmetçiğin faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Üs Bölgesi Komutanı  Piyade Teğmen Ümit Sami Dural, 2017'de kurulan üs bölgesinde teröristlere büyük  darbe vurulduğunu söyledi. Birçok kez teröristlerin sızma girişimlerini püskürttüklerini belirten  Dural, "Asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez  bütünlüğünü sorumluluk bölgemde korumakla görevli birliğim, vatan ve millet  uğruna seve seve can vermeye hazırdır." dedi. Piyade Teğmen Muratcan Şahin de "Bizler burada hudut hattında görev  yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Vatanımızın sınırları bizlere emanet. Gözünüz  arkada kalmasın." şeklinde konuştu. Sözleşmeli Onbaşı Osman Öz ise "Albayrağın gölgesinde, milletimizin  emrinde hudutların bekçileri olarak buradayız." ifadelerini kullandı.

Park halindeki kamyonette patlama meydana geldiDünyanın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden birine ait binanın önüne park halinde duran karavandan bir anons duyuldu. Bir kadın sesinin tekrarladığı cümleleri duyanlar tam anlamıyla dehşete düştü. Olay yerine gelen polis ekipleri duruma müdahele ederken, saatler tam 06.40'ı gösterirken yaşanan olay tüm dünyayı şoke etti. İşte son dakika haberinin detayları...
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