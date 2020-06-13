13.06.2020 - 15:33 |
MenekÅŸe PlajÄ±'nda yoÄŸunluk
SokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± ikinci hafta sonunda Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece MenekÅŸe PlajÄ±'nda denize girdi ve gÃ¼neÅŸlendi.Â
Corona virÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geÃ§en hafta plajlarda yoÄŸunluk yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.
KÄ±sÄ±tlamasÄ±z ikinci hafta sonunda da KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece MenekÅŸe PlajÄ±'nda Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ, denize girdi ve gÃ¼neÅŸlendi.
BazÄ± vatandaÅŸlar da aÄŸaÃ§ altlarÄ±nda piknik yaptÄ±. Kimi vatandaÅŸlar sosyal mesafe kuralÄ±na uyarken, kimilerinin uymamasÄ± dikkat Ã§ekti.
Cankurtaranlar Â zaman zaman yaptÄ±klarÄ± anonslarla denize girenlere dikkatli olmalarÄ± yÃ¶nÃ¼nde uyarÄ±larda bulundu.