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13.06.2020 - 15:33 |

MenekÅŸe PlajÄ±'nda yoÄŸunluk

SokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± ikinci hafta sonunda Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece MenekÅŸe PlajÄ±'nda denize girdi ve gÃ¼neÅŸlendi.Â

MenekÅŸe PlajÄ±'nda yoÄŸunluk

Corona virÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geÃ§en hafta plajlarda yoÄŸunluk yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.

KÄ±sÄ±tlamasÄ±z ikinci hafta sonunda da KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece MenekÅŸe PlajÄ±'nda Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ, denize girdi ve gÃ¼neÅŸlendi.

BazÄ± vatandaÅŸlar da aÄŸaÃ§ altlarÄ±nda piknik yaptÄ±. Kimi vatandaÅŸlar sosyal mesafe kuralÄ±na uyarken, kimilerinin uymamasÄ± dikkat Ã§ekti.

Cankurtaranlar Â zaman zaman yaptÄ±klarÄ± anonslarla denize girenlere dikkatli olmalarÄ± yÃ¶nÃ¼nde uyarÄ±larda bulundu.

    Porno film stüdyolarÄ±na baskÄ±n!Ukrayna'nÄ±n Nikolayev kentinde polis, porno stüdyolarÄ±na düzenlediÄŸi baskÄ±nda çok sayÄ±da kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±. Stüdyonun onlarca genç kadÄ±nÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve ayda 935 bin dolar gelir elde ettiÄŸi ifade edildi.
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