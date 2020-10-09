Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Gözce Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 2 helikopter, 7 arazöz ve 2 su tankıyla yangına müdahale edildi.
Havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından, yangın kontrol altına alındı.
İlk belirlemelere göre, yangında 10 hektarlık alan zarar gördü.
Bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.