Meteoroloji'den bir il için daha kar ve fırtına uyarısı

Denizli ve Ege Bölgesi’nde bu gece itibariyle başlayacak olan yağmurun yarın karla karışık olacağını ve yüksek kesimlerde kar yağışına döneceği açıklandı. Yağışın etkisiyle sel, su baskını, buzlanma ve ulaşımlarda aksama meydana gelebileceği ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Manisa, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde yağmur şeklinde başlayacak olan yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yer yer yükseklerinde kar yağışına dönerek akşam saatlerine kadar kuvvetli (25-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.