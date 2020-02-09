Son dakika... Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısında bulundu!

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatıdan orta, zaman zaman kuvvetli rüzgar şeklinde (40-60km/sa) eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da eksi 5, Hakkâri ve Muş’ta eksi 7, Bitlis’te eksi 9 derece olması beklenmektedir.

Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ile birlikte meydana gelen yoğun kar yağışları nedeniyle eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Rüzgarın kuzeybatıdan yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden; oluşabilecek olumsuzluklara (soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

BOLU DAĞI'NDA YOĞUN KAR YAĞIŞI

Bölgede üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı yer yer bir metreye yaklaştı.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle D-100 kara yolunun Bolu dağı kesiminde tırların geçişine izin verilmiyor.

Emniyet ekipleri, Elmalık Kavşağında yaptıkları uygulamayla tırları Anadolu Otoyolu ile dinlenme tesislerinin araç park alanlarına yönlendiriyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu dağı bölümünde de kar yağışı devam ediyor. Kara yolları ekipleri, güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması sürdürüyor.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, araçlarında çekme halatı, takoz, zincir bulundurmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

Öte yandan kent merkezinde de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde, gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde, gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.